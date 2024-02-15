15 Şubat 2024 13:55 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:21
Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncusu sete giderken kaza geçirdi
Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş rolüyle yer alan Almila Ada, sete giderken trafik kazası geçirdi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan oyuncunun son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan Almila Ada, trafik kazası geçirdi. Kazayı ucuz atlatan oyuncu kontrol amacıyla hastanede müşahede altında tutuluyor.
SETE GİDERKEN KAZA GEÇİRDİ
Rol aldığı "Üç Kız Kardeş" dizisinin çekimlerine katılmak için Bu sabah Ayvalık'a doğru yola çıkan Almila Ada, aşırı yağış nedeniyle Gemlik'te aracın kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Kazayı ucuz atlatan oyuncu, Gemlik Devlet Hastanesi'ne tedbir amaçlı kaldırıldı.
Kaynak: TGRT Haber