Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncusu sete giderken kaza geçirdi

15 Şubat 2024 13:55 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:21

Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan Almila Ada, trafik kazası geçirdi. Kazayı ucuz atlatan oyuncu kontrol amacıyla hastanede müşahede altında tutuluyor.

SETE GİDERKEN KAZA GEÇİRDİ

Rol aldığı "Üç Kız Kardeş" dizisinin çekimlerine katılmak için Bu sabah Ayvalık'a doğru yola çıkan Almila Ada, aşırı yağış nedeniyle Gemlik'te aracın kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Kazayı ucuz atlatan oyuncu, Gemlik Devlet Hastanesi'ne tedbir amaçlı kaldırıldı.