Ülke tarihinde ilk! Mesleğine rağmen güzellik kraliçesi seçildi

16 Ocak 2024 12:09 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:09

Miss Amerika güzellik yarışması bir ilke imza attı. ABD Hava Kuvvetleri subayı Madison Marsh 2024 Miss America’da gecenin kraliçesi oldu. Amerika tarihinde ilk kez orduda aktif olarak görev yapan bir askerin güzellik kraliçesi seçildi. Amerika’nın en güzeli olan Madison Marsh bu başarısıyla tarihe geçti.

2024 Miss America güzellik yarışmasında birinci seçilen Marsh, mesleğinden dolayı gündeme geldi. Yarışmada Colorado eyaletini temsil eden 22 yaşındaki Madison Marsh güzellik yarışmasını kazandı. ABD Hava Kuvvetleri'nde asteğmen olarak görev yapan Marsh, Miss America tacını takan ilk muvazzaf Hava Kuvvetleri subayı olarak önemli bir başarı elde etti. Tescilli güzel yarışmadan sonra güzellik kraliçesi Madison Marsh’ın röportaj verdi. Marsh verdiği röportajda; "Her şeyi başarabilirsiniz. Gökyüzü sınır değil ve sizi durduran tek kişi sizsiniz" dedi.