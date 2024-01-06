‘Ülkeyi terk etti’ iddiasına Bergüzar Korel'den net cevap

06 Ocak 2024 09:59 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:59

Nişantaşı'nda ortaya çıktan ünlü oyuncu, Türkiye'yi terk edip, temelli olarak yurt dışına yerleştikleri iddiasını cevaplayan Bergüzar Korel, “ Çok özlüyorum ülkemi, köklerimi ve arkadaşlarımı. Ülkemi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"KAÇACAĞIM HİÇBİR ŞEY YOK"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bergüzar Korel, ‘Ülkeyi terk etti’ haberlerini yalanlayarak, Ali'nin müziğe ilgisi nedeniyle oğullarının eğitimi için İngiltere'ye yerleştiklerini dile getirdi. En büyük oğlu Ali’nin müziğe çok ilgisi olduğunu söyleyen Korel, "Bizim ergen bir oğlumuz var artık, Ali 14 yaşında oldu. Çoğu kişi bilir küçüklüğünden beri müziğe büyük bir ilgisi vardı, eğitimini bu yönde almak istiyordu. Onun istediği okullar ve almak istediği eğitim oradaydı. Biz de bu şansı değerlendirmek istedik, güzel de bir okul kazandı. Gidip geliyoruz. Çok özlüyorum ülkemi, köklerimi ve arkadaşlarımı. Ülkemi çok seviyorum" şeklinde konuştu. Gitme amacının ülkeden kaçmak olmadığını dile getiren Korel, “Altı aydır buradaydım. Orada belli bir zaman geçirdikten sonra oranın şartlarından elbette yararlanıyorsunuz ama bizim gitme amacımız çocuğumuzun eğitimi içindi. Deniyoruz şu anda, çok sık gidip geliyoruz. Burada 11 hafta dizi çektim. Niye kaçayım ki? Burası benim ülkem, kaçacağım hiçbir şey yok. Buradayım işte, beni görüyorsunuz, gittiğim falan yok.” dedi.

"ÇOCUKLARIMI PAYLAŞMIYORUM"

Çocuklarının yüzünü sosyal medyadan paylaşmayan Korel, konuyla ilgili, "Çocukları paylaşmıyorum. Nazardan değil, sadece onların özeli olduğu için. Onların seçim hakkı olmadığı için paylaşmayı tercih etmiyorum. Orası benim sayfam, onların sayfası değil. Tabii ki kendime dair olumsuz yorumlar okuyuncu üzülüyorum, kırılıyorum. Benim sayfamın da sınırlı bir yapısı var. Böyle koruyorum kendimi" ifadelerini kullandı.