Ünlü aktör David Soul hayatını kaybetti

06 Ocak 2024 13:18 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 13:19

80’li yıllarda yayınlanan Sarı Gül (Yellow Rose), Starsky ve Hutch dizilerinde rol alan David Soul, dün 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktör, Türkiye'de 1980'lerde ve yayınlanan Sarı Gül dizisiyle tanındı. Oyuncu aynı zamanda şarkıcı yönüyle de biliniyordu.

EŞİ ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

Oyuncunun ölüm haberini duyuran eşi Helen Snell, yaptığı açıklamada "Sevgili bir koca, baba, büyükbaba ve erkek kardeş olan David Soul, sevgi dolu ailesinin yanında verdiği yiğit yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti. Oyuncu, şarkıcı, hikaye anlatıcısı ve sevgili dost olarak dünyada pek çok olağanüstü yeteneği paylaştı. Gülümsemesi, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunduğu birçok kişi tarafından hatırlanacak" ifadelerini kullandı.