31 Mart 2024 16:45 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:45
Ünlü belediye başkan adayları oy kullandı
Yerel seçimlerde aday olan Erdal Beşikçioğlu, Davut Güloğlu, Gökhan Zan, Mesut Yar ve Hakan Peker de oylarını kullandı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Belediye başkanlığı için aday olan ünlü isimler de sandık başındaki yerini aldı. Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Lal Denizli aday oldukları bölgelerde oylarını kullandı.
ÜNLÜ ADAYLAR OYLARINI KULLANDI
Erdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu oyunu kullandı. Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, 'Halkımızı ilçesine sahip çıkmaya davet ediyorum' dedi.
Davut Güloğlu
Şarkıcı Davut Güloğlu Düzce Belediye Başkan Adayı oldu. Kalabalık bir grupla oy kullanmaya giden Güloğlu, Düzce'de oy kullandı.
Hakan Peker
Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti Safranbolu belediye başkanı adayı oldu. Peker Safranbolu'da oy verdi.
Lal Denizli
Çeşme Belediye Başkanı adayı olan Lâl Denizli Çeşme'de oyunu kullandı.
Kaynak: TGRT Haber