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31 Mart 2024 16:45 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:45

Ünlü belediye başkan adayları oy kullandı

Yerel seçimlerde aday olan Erdal Beşikçioğlu, Davut Güloğlu, Gökhan Zan, Mesut Yar ve Hakan Peker de oylarını kullandı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ünlü belediye başkan adayları oy kullandı

Belediye başkanlığı için aday olan ünlü isimler de sandık başındaki yerini aldı. Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Lal Denizli aday oldukları bölgelerde oylarını kullandı. 

ÜNLÜ ADAYLAR OYLARINI KULLANDI 

Erdal Beşikçioğlu 

Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu oyunu kullandı. Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, 'Halkımızı ilçesine sahip çıkmaya davet ediyorum' dedi. 

Ünlü belediye başkan adayları oy kullandı - 1. Resim

Davut Güloğlu 

Şarkıcı Davut Güloğlu Düzce Belediye Başkan Adayı oldu. Kalabalık bir grupla oy kullanmaya giden Güloğlu, Düzce'de oy kullandı.

Ünlü belediye başkan adayları oy kullandı - 2. Resim

Hakan Peker

Şarkıcı Hakan Peker,  İYİ Parti Safranbolu belediye başkanı adayı oldu. Peker Safranbolu'da oy verdi. 

Ünlü belediye başkan adayları oy kullandı - 3. Resim

Lal Denizli 

Çeşme Belediye Başkanı adayı olan Lâl Denizli Çeşme'de oyunu kullandı. 

Ünlü belediye başkan adayları oy kullandı - 4. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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