Ünlü isimler yerel seçimler için sandık başına gitti! Birbirinden renkli görüntüler objektiflere yansıdı
Yerel seçim için oy verme işlemi için ünlü isimlerde sandık başındaki yerini aldı. Cem Yılmaz ile Kenan Doğulu esprileriyle güldürürken, ünlü isimlerin sosyal medyadan paylaştıkları sandık başındaki kareleri de ilgi gördü. İşte, ünlülerin sandık başındaki fotoğrafları.
Ünlü isimler sandık başındaki yerini aldı. Sabahın erken saatlerinde oy verme işlemini gerçekleştiren ünlü isimler kısa röportaj vererek oy kullandıkları okullardan ayrıldı. İşte, yoğun ilgiyle karşılaşan ünlülerin sandık başından yansıyan fotoğrafları...
MURAT BOZ
Murat Boz:" Hayırlı olsun ülkemiz için, yerel seçimlerimizde en güzeli olsun inşallah" dedi.
İBRAHİM KUTLUAY
Oy kullanmak için uzun sıra bekleyen İbrahim Kutluay, oy kullandıktan sonra okuldan hızlıca uzaklaştı.
ALEYNA TİLKİ
Genç şarkıcı Aleyna Tilki ilk kez oy kullanacak kardeşi Ayça Tilki ile beraber sandık başında yerini aldı.
KAAN YILDIRIM
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaan Yıldırım 'Oy ver' mesajı yayınladı.
HANDE ERÇEL
Hande Erçel oy kullandıktan sonra, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sizler kullandınız mı?" diyerek aracına binerek oradan ayrıldı.
CEM YILMAZ
Sabahın erken saatlerinde oy verme işlemini gerçekleştiren Cem Yılmaz, esprileriyle herkesi güldürdü.
ESRA EROL
Eşi Ali Özbir ile sandık başına giden sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabından herkesi oy vermeye davet etti.
AMİNE GÜLŞE
Amine Gülşe kızıyla beraber oy kullanırken çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
GÖKÇE BAHADIR
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Gökçe Bahadır, "Görev tamamlandı" yazdı.