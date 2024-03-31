Tgrt Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Ünlü isimler yerel seçimler için sandık başına gitti! Birbirinden renkli görüntüler objektiflere yansıdı
31 Mart 2024 14:37 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:37

Ünlü isimler yerel seçimler için sandık başına gitti! Birbirinden renkli görüntüler objektiflere yansıdı

Yerel seçim için oy verme işlemi için ünlü isimlerde sandık başındaki yerini aldı. Cem Yılmaz ile Kenan Doğulu esprileriyle güldürürken, ünlü isimlerin sosyal medyadan paylaştıkları sandık başındaki kareleri de ilgi gördü. İşte, ünlülerin sandık başındaki fotoğrafları.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ünlü isimler yerel seçimler için sandık başına gitti! Birbirinden renkli görüntüler objektiflere yansıdı

Ünlü isimler sandık başındaki yerini aldı. Sabahın erken saatlerinde oy verme işlemini gerçekleştiren ünlü isimler kısa röportaj vererek oy kullandıkları okullardan ayrıldı. İşte, yoğun ilgiyle karşılaşan ünlülerin sandık başından yansıyan fotoğrafları...

MURAT BOZ 

Murat Boz:" Hayırlı olsun ülkemiz için, yerel seçimlerimizde en güzeli olsun inşallah" dedi. 

Ünlü isimler sandık başında yerini aldı - 1. Resim

İBRAHİM KUTLUAY 

Oy kullanmak için uzun sıra bekleyen İbrahim Kutluay, oy kullandıktan sonra okuldan hızlıca uzaklaştı. 

Ünlü isimler sandık başında yerini aldı - 2. Resim

ALEYNA TİLKİ 

Genç şarkıcı Aleyna Tilki ilk kez oy kullanacak kardeşi Ayça Tilki ile beraber sandık başında yerini aldı. 

Ünlü isimler sandık başında yerini aldı - 3. Resim

KAAN YILDIRIM 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaan Yıldırım 'Oy ver' mesajı yayınladı. 

Ünlü isimler sandık başında yerini aldı - 4. Resim

HANDE ERÇEL 

Hande Erçel oy kullandıktan sonra, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sizler kullandınız mı?" diyerek aracına binerek oradan ayrıldı.

Ünlü isimler sandık başında yerini aldı - 5. Resim

CEM YILMAZ

Sabahın erken saatlerinde oy verme işlemini gerçekleştiren Cem Yılmaz, esprileriyle herkesi güldürdü. 

Ünlü isimler sandık başında yerini aldı - 6. Resim

ESRA EROL 

Eşi Ali Özbir ile sandık başına giden sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabından herkesi oy vermeye davet etti. 

Ünlü isimler sandık başında yerini aldı - 7. Resim

AMİNE GÜLŞE 

Amine Gülşe kızıyla beraber oy kullanırken çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ünlü isimler sandık başında yerini aldı - 8. Resim

GÖKÇE BAHADIR 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Gökçe Bahadır, "Görev tamamlandı" yazdı. 

Ünlü isimler sandık başında yerini aldı - 9. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...