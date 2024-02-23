Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı, kahvesini içerken söylediği sözler mest etti

23 Şubat 2024 09:13 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 11:14

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl ve Baba gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş, dün akşam gerçekleşen törenle modacı Zeynep Mayruk ile nişanlandı. Nişana çiftin oyuncu arkadaşları da katıldı.

TOLGA SARITAŞ VE ZEYNEP MAYRUK NİŞANLANDI

Uzun birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk ile nişanlanan Tolga Sarıtaş, klasik bir takım tercih ederken, Zeynep Mayruk ise beyaz bir takım tercih etti. Genco Özak'ın da katıldığı nişan töreni sosyal medyada ilgi gördü.

Tuzlu kahveyi de içen oyuncu, "İçtiğim en güzel kahve" diyerek yüzleri gülümsetti.