Ünlü oyuncu Yasemin Allen'ın sevgilisi ajan çıktı: Peş peşe pozlarını paylaştı
Dokuz Oğuz dizisinde hayat verdiği 'Albay Tomris Toprak' karakteri ile dikkat çeken oyuncu Yasemin Allen'ın sevgilisi FBI ajanı çıktı. Allen, sevgilisi Erdal Kaya'yı sosyal medya hesabından paylaştı.
Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede rol alan Yasemin Allen, şimdilerde özel hayatıyla gündemde... Son olarak kendi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile birliktelik yaşayan Allen, ayrılık sonrası “Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda” demişti.
İTİRAF ETTİ
Güzel oyuncu, sosyal medyada paylaştığı son gönderiyle gündem oldu. Allen, kalbini eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya’ya kaptırdı. Oyuncu, sevgilisi ile olan pozları peş peşe paylaştı.
Bir takipçisi “Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?” diye sordu. Erdal Kaya da şu yanıtı verip aşkını itiraf etti:
10 YIL BOYUNCA ABD'DE POLİSLİK YAPTI
ABD'de 10 yıl süreyle polislik yapan ve şu an 40 yaşında olan Erdal Kaya, Adanalı ve polis babasının görevi nedeniyle çocukluğunu farklı illerde geçirip, 20 yaşında ABD'ye göç etti. Polisliğe ilk defa 2007 yılında başvurdu. Üç başvurusu reddedildikten sonra 2011'de hedefine ulaştı. 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü şehir, eyalet polisi olarak son iki yılını ise FBI'da görevli olarak sürdürdü. Şu an ise ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek hayatına devam ediyor.