Ünlü oyuncu Yasemin Allen'ın sevgilisi ajan çıktı: Peş peşe pozlarını paylaştı

19 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:56

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede rol alan Yasemin Allen, şimdilerde özel hayatıyla gündemde... Son olarak kendi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile birliktelik yaşayan Allen, ayrılık sonrası “Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda” demişti.

İTİRAF ETTİ

Güzel oyuncu, sosyal medyada paylaştığı son gönderiyle gündem oldu. Allen, kalbini eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya’ya kaptırdı. Oyuncu, sevgilisi ile olan pozları peş peşe paylaştı.

Bir takipçisi “Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?” diye sordu. Erdal Kaya da şu yanıtı verip aşkını itiraf etti: