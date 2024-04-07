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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 10:07 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 10:15

Ünlü oyuncunun esrarengiz ölümü: Cesedi ormanlık alanda bulundu

Günlerdir aranan ABD'li oyuncu Cole Brings Plenty'den kahreden haber geldi. Ünlü oyuncu ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Ünlü oyuncunun esrarengiz ölümü: Cesedi ormanlık alanda bulundu

1923 Yellowstone dizisi oyuncusu Cole Brings Plenty'in ailesi oyuncudan günlerdir haber alamıyordu. Menajeriyle olan randevusuna gitmemiş olmasından daha da şüphelenen aile kayıp başvurusunda bulundu. 

1923 Actor, Cole Brings Plenty, Found Dead After Nearly Week-Long Search | Whiskey Riff

ÜNLÜ OYUNCU KORKUNÇ ŞEKİLDE BULUNDU 

27 yaşındaki oyuncu her yerde aranırken kahreden haber geldi. Plenty'in cesedi ormanlık alanda boş bir aracın içinde bulundu. Johnson County şerif ofisi korkunç olayı sosyal medyada duyururken, soruşturmanın da sürdüğünü bildirdi. 

Oyuncu, en son Lawrence, Kansas'tan ayrılırken görüldü.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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