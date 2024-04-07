Ünlü oyuncunun esrarengiz ölümü: Cesedi ormanlık alanda bulundu

07 Nisan 2024 10:07 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 10:15

Torunlarının torunlarını gören dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Torunlarının torunlarını gören dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

1923 Yellowstone dizisi oyuncusu Cole Brings Plenty'in ailesi oyuncudan günlerdir haber alamıyordu. Menajeriyle olan randevusuna gitmemiş olmasından daha da şüphelenen aile kayıp başvurusunda bulundu.

ÜNLÜ OYUNCU KORKUNÇ ŞEKİLDE BULUNDU

27 yaşındaki oyuncu her yerde aranırken kahreden haber geldi. Plenty'in cesedi ormanlık alanda boş bir aracın içinde bulundu. Johnson County şerif ofisi korkunç olayı sosyal medyada duyururken, soruşturmanın da sürdüğünü bildirdi.

Oyuncu, en son Lawrence, Kansas'tan ayrılırken görüldü.