Ünlü şarkıcı Aydilge acilen ameliyata alındı

02 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:07

2018 yılında evlendiği keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Aydilge sevenlerini korkuttu. 44 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil ameliyata alınacağını duyuran Aydilge, hastane odasından paylaşım yaptı.

"İYİ ENERJİLERİNİZİ YOLLAYIN"

Ünlü şarkıcı, çektiği videoda şunları söyledi:

"Merhabalar, ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Labrum yırtığı var kalçamda. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Sonrasında yeniden sizlerle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollayın lütfen."