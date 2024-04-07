Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen imaj yeniledi! Takipçileri ikiye bölündü

07 Nisan 2024 00:57 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 01:02

Sen İstanbul'sun, Çatı Katı ve Büyük İnsan gibi şarkılarla sevilen Gökhan Türkmen, yeni imajını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının videosu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

GÖKHAN TÜRKMEN İMAJ YENİLEDİ

Gökhan Türkmen'in spor salonundaki paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Şarkıcı, saç ve sakal tıraşıyla yeni bir tarz benimserken, takipçileri ikiye bölündü. şaşırttı. Türkmen'e, "Bu sakal ne kral yapma ya", "Olmamış, "Abi ne yaptın kendine!", "Bence yakışmış" gibi gibi binlerce yorum yapıldı.