Ünlü şarkıcı Melek Mosso isyan etti: Kötü kalpliliğinizden midem bulandı!

26 Mart 2024 08:00 - Güncelleme : 26 Mart 2024 08:03

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce "Kirpiklerin" şarkısının klibinde rol alan Serkan Sağdıç ile sevgili olmuştu.

Çift, aşklarını geçtiğimiz sene ekim ayında evlilikle taçlandırdı.

GELİNLİĞİ AYLAR SONRA GÜNDEM OLDU

Evliliğinin üzerinden aylar geçen Melek Mosso, bu kez gelinliğiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının düğün fotoğrafları bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.

Fotoğraflara sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağdı.

ÜNLÜ ŞARKICI İSYAN ETTİ

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, düğün fotoğraflarına gelen kötü yorumlara isyan etti ve "Yorumları okurken insanların kötü kalpliliğinden midem bulandı. Çoğu da kadın! Sonra baktım sayfadaki bütün ünlü çiftlerin fotoğraflarına benzer şeyler yazmışlar. Allah hepinize gönlünüzün güzelliği kadar versin." dedi.