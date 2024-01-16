Ünlü şarkıcının kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

16 Ocak 2024 14:07 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:07

Şarkıcı Esra Akman güzellik merkezi sahibi kardeşi Özlem Akman’ın dengesini kaybederek 10. Kattan aşağıya düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

ÜNLÜ ŞARKICININ KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşen olay, saat 01.00 sıralarında bir rezidanslarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.