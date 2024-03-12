12 Mart 2024 23:35 - Güncelleme : 12 Mart 2024 23:35
Ünlü senarist şoka girdi! Sahte Gülizar Irmak herkesle röportaj yapıp projelerini anlatmış
Son olarak Ömer dizisinin senaristliğini yürüten Gülizar Irmak, hayatının şokunu yaşadı. Kendisini Gülizar Irmak olarak tanıtan bir kadının herkesi arayarak röportaj verdiği ortaya çıktı. Yeni projelerini anlatan sahte Gülizar Irmak, ünlü senaristi büyük şoka uğrattı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kendini Gülizar Irmak olarak tanıtan bir kadın bazı adreslere mesaj atıp “Ben Gülizar Irmak, yeni sezon projemle ilgili sizinle tanışmak isterim” yazdı ve altına telefon numarasını ekledi. Bu mesaja inananlar sahte Gülizar Irmak’la röportaj yaptı ve onun yeni projelerini dinledi.
ÜNLÜ SENARİSTE SAHNE GÜLİZAR IRMAK ŞOKU
Ömer dizisinin ilk sezonunda senaristliğini üstlenen Gülizar Irmak, kendi adını kullanarak röportaj veren kadının olduğunu duyunca büyük şoka yaşadığını belirterek, “Ben sosyal medyayı çok kullanan biri değilim. Durumdan menajerim sayesinde haberdar oldum. Çok şaşırdım. Öyle bir projem yok” dedi. Ayrıca ünlü senarist avukatının aracılığıyla adını kullanan kadınla görüştüğünü de belirtti.
Kaynak: TGRT Haber.com