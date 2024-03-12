Ünlü senarist şoka girdi! Sahte Gülizar Irmak herkesle röportaj yapıp projelerini anlatmış

12 Mart 2024 23:35 - Güncelleme : 12 Mart 2024 23:35

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kendini Gülizar Irmak olarak tanıtan bir kadın bazı adreslere mesaj atıp “Ben Gülizar Irmak, yeni sezon projemle ilgili sizinle tanışmak isterim” yazdı ve altına telefon numarasını ekledi. Bu mesaja inananlar sahte Gülizar Irmak’la röportaj yaptı ve onun yeni projelerini dinledi.

ÜNLÜ SENARİSTE SAHNE GÜLİZAR IRMAK ŞOKU

Ömer dizisinin ilk sezonunda senaristliğini üstlenen Gülizar Irmak, kendi adını kullanarak röportaj veren kadının olduğunu duyunca büyük şoka yaşadığını belirterek, “Ben sosyal medyayı çok kullanan biri değilim. Durumdan menajerim sayesinde haberdar oldum. Çok şaşırdım. Öyle bir projem yok” dedi. Ayrıca ünlü senarist avukatının aracılığıyla adını kullanan kadınla görüştüğünü de belirtti.