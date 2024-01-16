Ünlü şovmen Okan Bayülgen’in kafesi Kuşadası’nda açıldı

16 Ocak 2024 16:15 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:15

Okan Bayülgen’in kafesi, Kuşadası’nda açıldı. 'Kahve, kitaplar, arkadaşlar, başka?' mottosuyla hizmet sunan kafeye, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yıl boyunca kültür ve sanat faaliyetleri ile birbirinden önemli ulusal ve uluslararası festivallere ev sahipliği yapan Kuşadası, değişen çehresiyle ünlü isimlerin de yatırım yapmak için listesinde ilk sırada yer almaya başladı. Bu isimlerden biri de Türk televizyon tarihinde birçok başarılı programın altına imza atan Okan Bayülgen oldu. Bayülgen’in 'Kahve, kitaplar, arkadaşlar, başka?' mottosuyla hizmet veren kafesi, Atatürk Bulvarı’nda kapılarını açtı. Belediye Başkanı Ömer Günel de işletmeyi ziyaret ederek Bayülgen’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

"MÜTHİŞ BİR KENTLİLİK BİLİNCİ VAR"

Kuşadası’nın Türkiye’deki en önemli kültür kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Okan Bayülgen, “Aslında herkes Kuşadası’nı tatil cenneti olarak biliyor. Ama Kuşadası aynı zamanda Türkiye’nin en önemli kültür kentleri arasında yer alıyor. Burada müthiş bir kentlilik bilinci var. İnsanlar hep birlikte eğlenmeyi çok iyi biliyor. Kuşadası, yılın dört mevsiminde yaşanabilecek bir kent. Bu nedenle kafeyi açmak için en doğru yerin Kuşadası olduğuna inandım” ifadelerini kullandı.