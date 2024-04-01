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01 Nisan 2024 18:15 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:16

Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçildi

Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçildi. Ailesini gururlandıran Denizli'nin ailesi mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli&#039;nin kızı Lal Denizli Çeşme&#039;nin ilk kadın belediye başkanı seçildi

Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli ve cemiyet hayatının ünlü ismi Çiğdem Kayalı’nın kızları Lal Denizli aday olduğu Çeşme'de ilk kadın belediye başkanı seçildi. 

LAL DENİZLİ'YE AİLESİNDEN ÖVGÜLER 

Cemiyet hayatında sevilen Lal Denizli’nin kuzeni Ceylan Çapa annesi Şebnem Çapa, teyzesi Çiğdem Kayalı da Lal Denizli'nin başarısını sosyal medyadan kutladı. Ceylan Çapa, "Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı gözler yaş ailen seninle gurur duyuyor Cumhuriyet Kadını LAL BAŞKAN” notuyla kutladı. 

Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçildi - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber.com
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