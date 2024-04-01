01 Nisan 2024 20:22 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 20:22

Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı ünlü türkücü Hilal Özdemir, seçimleri kazandı. Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşan Özdemir'e tebrik mesajı yağdı.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ MUHTAR OLDU

Yerel seçim sonuçlarına göre; ünlü türkücü, Hilal Özdemir muhtar oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, "Sevgili Suadiye'liler 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz" sözleriyle teşekkür etti.