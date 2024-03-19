Ünlülerin şişman halleri sosyal medyayı salladı!

19 Mart 2024 11:36 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:42

Son dönemlerde hayatımızın her alanında kendini göstermeye başlayan yapay zeka ile şimdi de ünlüler şişmanlatıldı.

Yapay zeka ile ünlülerin her zaman gördüğümüz fit ve güzel hallerine büyük darbe vuruldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Kenan İmirzalıoğlu gibi isimler yapay zekadan nasibini aldı. Görünce hiçbirini tanıyamayacaksınız.

Şişmanlatılan ünlülerden Burcu Özberk kendisinin kilolu halini görünce o fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Özberk, "Böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlamıyorum." diyerek bu halini ti'ye aldı.

Ünlülerin bu hallerine sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağdı.