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19 Mart 2024 11:36 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:42

Ünlülerin şişman halleri sosyal medyayı salladı!

Ünlü isimler yapay zeka teknolojisi kullanılarak şişmanlatıldı. O fotoğraflara sosyal medyada yorum yağdı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Ünlülerin şişman halleri sosyal medyayı salladı!

Son dönemlerde hayatımızın her alanında kendini göstermeye başlayan yapay zeka ile şimdi de ünlüler şişmanlatıldı.

Ünlülerin şişman halleri sosyal medyayı salladı! - 1. Resim

Yapay zeka ile ünlülerin her zaman gördüğümüz fit ve güzel hallerine büyük darbe vuruldu.

Ünlülerin şişman halleri sosyal medyayı salladı! - 4. Resim

 Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Kenan İmirzalıoğlu gibi isimler yapay zekadan nasibini aldı. Görünce hiçbirini tanıyamayacaksınız.

Ünlülerin şişman halleri sosyal medyayı salladı! - 2. Resim

Şişmanlatılan ünlülerden Burcu Özberk kendisinin kilolu halini görünce o fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Özberk, "Böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlamıyorum." diyerek bu halini ti'ye aldı.

Ünlülerin şişman halleri sosyal medyayı salladı! - 3. Resim

Ünlülerin bu hallerine sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağdı.

Ünlülerin şişman halleri sosyal medyayı salladı! - 5. Resim

Ünlülerin şişman halleri sosyal medyayı salladı! - 6. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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