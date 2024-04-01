Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Usta oyunca Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişme
01 Nisan 2024 13:39 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:47

Usta oyunca Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişme

Beyninde pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıktı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Usta oyunca Kadir İnanır&#039;ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişme

Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarılarak Nöroloji servisine alındı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek." dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ZİYARETÇİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Sağlam rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini belirterek "Daha rahat bir ortamda yakınlarıyla rahat görüşebilecek. Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek.

Kadir İnanır'dan iyi haber geldi! - 1. Resim

Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş hastalıkların da burada etkisi var" ifadelerini kullandı.

"EK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ BİTMEK ÜZERE"

Sağlam, "Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Ve bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Herhangi beklenmedik olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor.

Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıkların tedavisi de bitmek üzere” dedi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...