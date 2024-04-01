Usta oyunca Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişme

01 Nisan 2024 13:39 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:47

Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarılarak Nöroloji servisine alındı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek." dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ZİYARETÇİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Sağlam rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini belirterek "Daha rahat bir ortamda yakınlarıyla rahat görüşebilecek. Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek.

Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş hastalıkların da burada etkisi var" ifadelerini kullandı.

"EK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ BİTMEK ÜZERE"

Sağlam, "Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Ve bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Herhangi beklenmedik olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor.

Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıkların tedavisi de bitmek üzere” dedi.



