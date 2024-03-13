13 Mart 2024 19:06 - Güncelleme : 13 Mart 2024 19:06
Video hayrete düşürdü! Teoman konseri için birbiriyle yarıştılar
Eskişehir'de şarkıcı Teoman'ı en önden izlemek isteyen hayranları birbiriyle yarıştı. Yüzlerce kişi en ön sıraları kapmak için birbirini ezerken görüntüler hayrete düşürdü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Teoman'ın Eskişehir'de verdiği konserde adeta izdiham yalandı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen binlerce hayranı, en ön koltuklarda oturabilmek için birbiriyle yarıştı.
TEOMAN'I EN ÖNDEN İZLEMEK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER
Cumartesi günü Eskişehir'e sahne alan şarkıcı Teoman'ı dinlemeye binlerce kişi geldi. Saat 18.00'da başlayan konsere saatler öncesinden gelen hayranları ünlü şarkıcıyı en önden izlemek için birbiriyle yarıştı. Konser salonunun kapıları açılır açılmaz koşan hayranlar, herkesi hayrete düşürdü.
Kaynak: TGRT Haber.com