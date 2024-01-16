Vize başvurunuz Taylor Swift sayesinde kabul edilebilir

16 Ocak 2024 16:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:32

İtalya için vize başvurusu yapan Filipinli kadının bölgeden geri dönmeyeceği endişesiyle başvurusu iptal edildi. Daha sonra yaptığı başvuruda Taylor Swift konseri için geri döneceğini söyleyen kadının vize başvurusu onaylandı.

TAYLOR SWIFT KONSERİ, HER ŞEYİ ÇÖZDÜ

Sosyal medya gönderisinde yaşadıklarını anlatan Taylor Swift hayranı kadın, "İlk denememde geri dönmeyeceğim endişesi yüzünden reddedildiğim Schengen vizesine yeniden başvuru yaptım. Yeni başvuruda, Singapur'da yapılacak olan Taylor Swift konserine bilet aldığımı ve bu yüzden İtalya'da kalmayacağımı söyledim ve biletleri e- postaladım." dedi.

KONSER SAYESİNDE KABUL EDİLDİ

Filipinli kadın, başvurduğu yeni vizenin 3 iş günü içinde işleme alındığını belirten bir e-posta aldığını söyleyerek, "21 Aralık'ta başvurduğum vize için 4 Ocak'ta, bir belge imzalamam gerektiği için elçiliği ziyaret etmem istendi, red mektubu olduğunu düşünerek gittim ancak vizenin süresi dolduktan 10 gün sonra büyükelçiliğe rapor vermemi isteyen bir belge vardı." dedi.