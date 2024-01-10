Yabani dizisinde Nur Fettahoğlu sürprizi

10 Ocak 2024 16:31 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:32

Başrolünde Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas’ın yer aldığı Yabani dizisi her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin kadrosuna daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Aşk’ı Memnu gibi dizilerde yer alan Nur Fettahoğlu dahil oldu.

YABANİ DİZİSİNE NUR FETTAHOĞLU SÜRPRİZİ

Önümüzdeki sezonda da yayınlanması beklenen dizisi Yabani, oyuncu kadrosunu genişletmeye başladı. M. Çağatay Tosun’un ise yönettiği dizinin başrol oyuncularının arasına Güven karakterini oynayan Tayanç Ayaydın’ın ardından bir bomba isim daha katıldı. Nur Fettahoğlu, 20. bölümle Yabani dizisinde Güven’in eşi Neslihan olarak katılacak.

YABANİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yaman (Halit Özgür Sarı)



Rüya (Simay Barlas)



Serhan Soysalan (Yurdaer Okur)



Neslihan Soysalan (Dolunay Soysert)



Alaz Soysalan (Bertan Asllani)