Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mine Tugay'ı ünlü estetikçi yaktı!

17 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 17 Mart 2024 17:08

Ünlü oyuncu Mine Tugay bir kez daha estetikleriyle gündemde. Fakat bu kez tüm yaşadıklarını kendi anlattı. Yalı Çapkını dizisindeki tuhaf görüntüsünün altında yatanlara açıklık getiren ünlü oyuncu, 'ünlü bir estetikçi'nin kurbanı olduğunu söyledi.

''KENDİ ESTETİK ZEVKİNE GÖRE DOLGULAR YAPMIŞ''

Şamdan Plus dergisine röportaj veren Tugay, 10 yıl önce sol gözünün altına dolgu yaptırdığını ve sorunların peşini bırakmadığını açıkladı. Dolgunun donmasıyla sıkıntılı sürecin başladığını ifade eden ünlü oyuncu, çözüm için birçok kez bıçak altına yattığını söyledi.

Başına gelenlerin ünlü bir estetikçi yüzünden olduğunun altını çizen Mine Tugay, "Ünlü estetikçi, ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre çeşitli dolgular yapmış ve aylarca bunun bana ödem olduğunu iddia etti" dedi.

YALI ÇAPKINI'NDA DİLLERE DÜŞMÜŞTÜ

Şimdilerde rol aldığı Yalı Çapkını dizisindeki farklı görüntüsünün sebebinin de bu olduğunu açıklayan başarılı oyuncu, dolgularıyla çok konuşulmuştu.