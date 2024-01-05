Yalı Çapkını’nın Orhan’ı ilk kez böyle görüntülendi! Biten evliliği hakkında konuşmakta güçlük çekti

05 Ocak 2024 12:15 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 12:17

Konuk olduğu programda biten evliliğinden, yaşadığı düşüşlere kadar hayatının dönüm noktalarından bahseden Emre Altuğ, "Bencilleşiyorum, kimse bunu hak etmiyor" dedi.

"ÇOK KÖTÜ HİSSETTİĞİM ANLAR OLDU"

Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile 7 sene süren evliliğini 2015 yılında sonlandırmıştı. Boşanmasından kısa süre sonra annesini de kaybeden Altuğ, "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım. İlk önce boşandım arkasından annem öldü çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşmam" dedi.

"NİYE BECEREMEDİK DİYE TAKILMIŞTIM"

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle beğeni toplayan Emre Altuğ iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel ile şuanda herhangi bir problemi olmadığını söyleyerek, "Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok. Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok ilk başta niye beceremedik diye takılmıştım bu beni bir süre oyaladı, (bu kısımda bir süre konuşmakta zorlanan şarkıcı es verdi) sonra dedim ki onu beceremediysek bunu becerelim,” dedi.