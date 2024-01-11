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11 Ocak 2024 12:21 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:23

Yapay zeka ile Zeki Müren’e ‘Parla’ söyletildi

Rap müziği sanatçısı Norm Ender’in, Cumhuriyet’in 100. Yılı için bestelediği Parla şarkısı, yapay zeka ile birlikte Zeki Müren’e seslendirildi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Norm Ender

Norm Ender’in bestelediği ‘Parla’ şarkısı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Marş;  besteci, yorumcu ve söz yazarı Zeki Müren’e yapay zeka ile söyletildi.

ZEKİ MÜREN, YAPAY ZEKA İLE PARLA'YI SESLENDİRDİ 

Rap müzik şarkıcısı Norm Ender’in ses getiren Parla isimli 100. Yıl marşı, usta sanatçı Zeki Müren tarafından bir kez daha seslendirildi. Hayatımızın her alanına yayılmaya başlayan Yapay Zeka ile birlikte Zeki Müren’e ünlü rap şarkıcısı Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği ‘Parla’ marşı söyletildi. Ortaya çıkan eser dinleyenlerin beğenisini topladı.

Yapay zeka ile Zeki Müren’e ‘Parla’ söyletildi

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Norm Ender
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