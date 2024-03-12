12 Mart 2024 18:46 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:46
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden yeni imaj! Görenler Aysel Gürel'i andı
Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nde oynadığı Hayriye karakteriyle beğeni toplayan Güven Hokna, imaj tazeledi. Saçlarını beyaza boyayan oyuncunun yeni imajına beğeni yağarken, görenler 'Aysel Gürel'e benzemiş' yorumları yaptı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Başrolünde Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi oyuncuların yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Hayriye rolüyle yer alan usta oyuncu Güven Hokna, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN HAYRİYE'NDEN YENİ İMAJ
Yaprak Dökümü dizisinde 'Hayriye Hanım' karakterini oynayan usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali ortaya çıktı. Saçlarını beyaza boyayan oyuncu, gözlükleri ve takılarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Hokna'nın son halini görenler, 'Aysel Gürel'e benzemiş', 'Yıllara meydan okuyor' yorumunda bulundu.
Kaynak: TGRT Haber.com