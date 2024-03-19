Yasemin Şefkatli'den duygu seli! İlk kez yaşadığı zor günleri anlattı
Geçtiğimiz ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk kez yaşadığı zorlu süreci paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, "İkizler arasında transfüzyon sendromu başlangıcı olduğunu ve anne karnında operasyon olması gerektiğini öğrendik. İşte benim noktam" diyerek doğumdan sonra ameliyat olan oğlunun hastalığını öğrendiği andaki duygusunu paylaştı.
2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses oğullarından birinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmasıyla zor günler geçirdi. Yasemin Şefkatli hamilelik sürecinde oğlunun ameliyat olacağını öğrendiğini belirtirken, yaşadığı zor günleri ilk kez paylaştı.
YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM
Dede İbrahim Tatlıses, 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu ve ameliyat olacağını söyleyerek sevenlerinden dua istemişti. Yasemin Şefkatli oğlunun tekrar ameliyat olacağını söyleyerek hamileyken yaşadığı süreci, "Başta günlerce uyumadan karnımda hareketlerini takip ettim. Hareket olmadığında acaba bir sorun mu oldu diye doktorumuza yazıyorduk." diyerek bu süreci ilk başta kendi içlerinde halletmeye çalıştıklarını anlattı. Operasyon sürecinden de bahseden Şefkatli, "Ayeliko 25 Ocak'ta operasyona girdi, yüreğim öyle sıkıştı ki bir an olsun aklımdan kötü bir şey geçmedi." diyerek zor süreci ilk kez anlatmış oldu.