Yasemin Şefkatli'den duygu seli! İlk kez yaşadığı zor günleri anlattı

19 Mart 2024 20:48 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:48

2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses oğullarından birinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmasıyla zor günler geçirdi. Yasemin Şefkatli hamilelik sürecinde oğlunun ameliyat olacağını öğrendiğini belirtirken, yaşadığı zor günleri ilk kez paylaştı.

YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Dede İbrahim Tatlıses, 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu ve ameliyat olacağını söyleyerek sevenlerinden dua istemişti. Yasemin Şefkatli oğlunun tekrar ameliyat olacağını söyleyerek hamileyken yaşadığı süreci, "Başta günlerce uyumadan karnımda hareketlerini takip ettim. Hareket olmadığında acaba bir sorun mu oldu diye doktorumuza yazıyorduk." diyerek bu süreci ilk başta kendi içlerinde halletmeye çalıştıklarını anlattı. Operasyon sürecinden de bahseden Şefkatli, "Ayeliko 25 Ocak'ta operasyona girdi, yüreğim öyle sıkıştı ki bir an olsun aklımdan kötü bir şey geçmedi." diyerek zor süreci ilk kez anlatmış oldu.