Yayına çıkmayan Demet Akalın hastane odasından yazdı

03 Ocak 2024 14:55 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:01

Hafta içi her gün Jess Molho ile 'Gel Konuşalım' isimli magazin programını sunan Demet Akalın, bu sabah yayına katılmayınca seyircisini meraklandırdı. Hastane odasından paylaşım yapan şarkıcı, ameliyat olduğunu duyurdu.

DEMET AKALIN AMELİYAT OLDU

Akalın, "İsmail Koçak hocam ses telimdeki yalancı kissten kurtardı, şükür sabah. Ben iyiyim sabah allah razı olsun tüm mesaj atanlara" ifadelerini kullandı.

Yayına birkaç gün katılamayacağını belirten Akalın, “Birkaç gün yayında olmayacağım. Küçük bir kist ameliyatı olacağım. Ben de evden izleyeceğim. Özleyin beni” notunu düştü.