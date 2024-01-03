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    • 03 Ocak 2024 14:55 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:01

    Yayına çıkmayan Demet Akalın hastane odasından yazdı

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Şarkıcı Demet Akalın, ses telindeki kist nedeniyle bu sabah ameliyat oldu. Akalın, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken her sabah canlı yayınlanan programına ise birkaç gün çıkamayacağını belirtti.

    Yayına çıkmayan Demet Akalın hastane odasından yazdı
    Demet Akalın

    Hafta içi her gün Jess Molho ile 'Gel Konuşalım' isimli magazin programını sunan Demet Akalın, bu sabah yayına katılmayınca seyircisini meraklandırdı. Hastane odasından paylaşım yapan şarkıcı, ameliyat olduğunu duyurdu.

    DEMET AKALIN AMELİYAT OLDU 

    Akalın, "İsmail Koçak hocam ses telimdeki yalancı kissten kurtardı, şükür sabah. Ben iyiyim sabah allah razı olsun tüm mesaj atanlara" ifadelerini kullandı.

    Yayına çıkmayan Demet Akalın hastane odasından yazdı

    Yayına birkaç gün katılamayacağını belirten Akalın, “Birkaç gün yayında olmayacağım. Küçük bir kist ameliyatı olacağım. Ben de evden izleyeceğim. Özleyin beni” notunu düştü.

     

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    Demet Akalın
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