Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi

17 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:26

Oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, 1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımını attı. Birçok projede yer alan sanatçı, şimdilerde ise zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabından video paylaşan sanatçı, faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi.

"FATURALARIMI ÖDEMEK İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından sevenlerine ve dostlarına seslenen Örümcer, 'Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yeşilçam'ın efsane ismi Serpil Örümcer'in bu videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin son haline; 'Yeşilçam'ın usta ismine sahip çıkılması lazım', 'Allah yardımcısı olsun', 'Sanatçıya sahip çıkılması lazım' gibi yorumlar yapıldı.