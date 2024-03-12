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12 Mart 2024 21:57 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:57

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı

Gülen Gözler, Hababam Sınıfı, Aile Şerefi gibi filmlerde rol alan usta oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. 2002 yılında rol aldığı projenin ardından gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Yeşilçam&#039;ın usta oyuncusu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ, 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü'nü kazanarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı. Son yıllarda izole bir hayat süren oyuncunun son hali ortaya çıktı. 

USTA OYUNCU ŞEVKET ALTUĞ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI 

Unutulmaz diziler arasında yer Süper Baba dizisinin oyuncusu Şevket Altuğ, Unutma Beni dizisinde rol aldıktan gözlerden uzak bir yaşam süren Şevket Çoruh, yıllar sonra ortaya çıktı. 80 yaşındaki oyuncunun son hali sevenlerini bir hayli şaşırttı. Usta oyuncu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. 

 

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı - 1. Resim

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı - 2. Resim

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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