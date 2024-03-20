Yıldız Tilbe konserine gitmek isteyenler bilet fiyatlarını duyunca şaştı kaldı

20 Mart 2024 22:36 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:37

Dev bir konser organizasyonu yapmayı palnlayan Yıldız Tilbe 9 Haziran Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek. Bugün itibariyle satışa sunulan bilet fiyatlarının 10 bin TL olduğu öğrenildi.

YILDIZ TİLBE'NİN BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

İlginç giyim tarzı ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Yıldız Tilbe kariyerinin 30'uncu yılına özel bir gece düzenledi. Ünlü şarkıcının bugün itibariyle bilet satışları başladı. Ünlü şarkıcının konser biletinin başlangıç fiyatı 450 TL olurken, Yıldız Tilbe'yi protokolden izlemenin bedeli ise 10 bin TL.