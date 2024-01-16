Yıldız Tilbe: Ödül Bekliyorum

16 Ocak 2024 17:08 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:08

Yıldız Tilbe yeni romantik şarkısı "Kalbimden Çıkmıyorsun" ile gündemde yer alıyor. 30 yıldır pop müziğine yön veren isimlerden biri olan Tilbe, son şarkısı Kalbimden Çıkmıyorsun müzikseverlerden tam not aldı. Şarkının içinde geçen "İlk pişman ben değilim, son düşman da olamam" sözüyle sosyal medya videolarında da en çok kullanılan şarkı sözlerinden biri oldu.

Dinleyiciyle buluşan şarkı kısa sürede müzik listelerinin ilk sıralarında yer almaya başladı. 'Kalbimden Çıkmıyorsun'un klibi için Yıldız Tilbe kamera karşısına geçti. Tilbe, şarkıdaki özlem duygusunu bir cam önünde verdiği duygusal pozlarla anlattı. Çekimler sonunda görüntüleri izleyen Yıldız Tilbe yönetmenini överek "Bu kliple ödül almalısın" diye konuştu.