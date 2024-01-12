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Yılın Yıldızları Ödül'leri sahiplerini buldu! Serenay Sarıkaya sahnede avazı çıktığı kadar bağırdı
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12 Ocak 2024 09:17 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:17

Yılın Yıldızları Ödül'leri sahiplerini buldu! Serenay Sarıkaya sahnede avazı çıktığı kadar bağırdı

Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Beren Saat, Selahattin Paşalı ve Dilan Çiçek Deniz’in de ödül aldığı geceye Serenay Sarıkaya damga vurdu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Yılın Yıldızları Ödül&#039;leri sahiplerini buldu! Serenay Sarıkaya sahnede avazı çıktığı kadar bağırdı
Serenay Sarıkaya

Dün akşam Yılın Yıldızları Ödül Töreni’ne birçok ünlü isim katıldı. Ödül alan Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya ise enerjisiyle ödül törenine damga vurdu. Ödül almaya çıkan oyuncu, sahnede avazı çıktığı kadar bağırdı.

SERENAY SARIKAYA ÖDÜL GECESİNE DAMGA VURDU

Enerjisiyle ödül törenine damga vuran Serenay Sarıkaya, 2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülünü aldıktan sonra bu yıl da 'Şahraman' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü aldı. Dün akşam ödül amaya çıkan Sarıkaya, 'Yine ben yine ben yine ben' diye bağırdı. O anlar ise törendeki herkesi güldürdü.

Yılın Yıldızları Ödül'leri sahiplerini buldu! Serenay Sarıkaya sahnede avazı çıktığı kadar bağırdı

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği Yılın Yıldızları Ödülleri gecesinde Beren Saat, Yılın En İyi Sinema yıldızı seçildi. Oyuncu, ödülü “İstanbul İçin Son Çağrı” filmiyle alan aldı. 2023 yılının en beğenilen kadın tiyatro oyuncusu ödülünü ise Dilan Çiçek Deniz aldı. 

Yılın Yıldızları Ödül'leri sahiplerini buldu! Serenay Sarıkaya sahnede avazı çıktığı kadar bağırdı

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Serenay Sarıkaya
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