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11 Ocak 2024 11:17 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:36

Yıllar önce çöpe atılan Friends senaryoları açık artırmaya çıkarılacak

Efsane dizi Friends’in yıllar önce çöpe atılan senaryosu açık artırmayla satılacak. 1998 yılında çöpe atılan senaryo için Hertfordshire müzayedecileri Hanson Ross'ta açık artırma yapacak.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Yıllar önce çöpe atılan Friends senaryoları açık artırmaya çıkarılacak
Dizi, Friends

Friends senaryolarının dördüncü sezon "The One With Ross's Wedding" isimli bölümlerinin çekimlerinden sonra atıldığı biliniyordu. Set çalışanı 26 yıl sonra çöpe atılan senaryoyu açık arttırmaya çıkaracak. 

STÜDYO ÇALIŞANI AÇIK ARTIRMADA SATIŞA ÇIKARACAK

Çöp kutusuna atılan senaryolar, The Telegraph'a göre ismi verilmeyen bir stüdyo çalışanı tarafından bulundu. Stüdyo çalışanı verdiği demeçte "Çekimler bittikten birkaç hafta sonra onları bir çöp kutusunda buldum" ifadeleri yer aldı. 

Aynı zamanda çalışan açıklamalarına 'Her şeyin düzenli olmasını ve etrafta çöp kalmamasını sağlamak işimin bir parçasıydı. Onlarla ne yapacağımdan emin değildim, bu yüzden onları ofis çekmeceme koydum.' cümleleriyle devam etti. Çalışan "1999'da Fountain Studios'tan ayrıldım ve masamı temizlemeye geldiğimde her şeyi büyük bir karton kutuya süpürdüm. Senaryoların orada olduğunu unuttum. Bir evrak yığınına karıştılar.” sözleriyle devam etti.

Yıllar önce çöpe atılan Friends senaryoları açık artırmaya çıkarılacak

AÇIK ARTIRMADA SATILACAK

60 yaşındaki stüdyo çalışanı, 26 yıldır sakladığı senaryoları açık artırmaya çıkarmak için hazırlanıyor. Senaryolar önümüzdeki Cuma günü 600 ila 800 sterlin arasında satılacak.

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diziFriends
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