Yıllar sonra ortaya çıkan usta oyuncu Tarık Tarcan en büyük pişmanlığını anlattı

06 Nisan 2024 00:09 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 00:09

Usta oyuncu Tarık Tarcan, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in sunumuyla yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. İstanbul'u terk ederek Muğla'ya yerleşen oyuncu nasıl şöhret olduğunu ve kariyerindeki büyük pişmanlıkları ilk kez anlattı.

"KEŞKE O ZAMAN DA OLSAYDI"

Sinemayı bırakmış değilim" diyen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Tarcan, “Oyunculuğu erken bıraktım dediğim zamanlar da oldu. Bu dönemde bir oyuncunun menajerinin olması çok önemli. Keşke o zaman da olsaydı. Sinemayı bırakmış değilim. Televizyon programı yaptım, yine yapmak isterim ama televizyonda program yok, diziler var" açıklamasıyla keşkelerini ilk kez açıkladı.

"ŞÖHRETİN YALNIZLAŞTIRDIĞINI GÖRDÜM"

66 yaşındaki eski manken ve sunucu İstanbul'u terk ederek Muğla'ya yerleşmişti. Düzenli bir hayatı olduğunu anlayan Tarcan, "Sporcu disipliniyle yaşayan biriyim, sigara içmem. Sporcu olmak beni bu konuda etkiledi; spora gideyim, arabaya atlayıp gezeyim, çadır kurayım. Çevrende birçok kadın oluyor ama kadın sana mı geliyor, şöhrete mi geliyor bilemiyorsun. Çok şöhretli olmanın yalnızlaştırdığını gördüm. Doğal kalmak istedim. Çok okuyan bir insanım; daha çok bilim, teknik ve dünyayı anlamak üzerine okuyorum. Mesela yaşadığımız gezegen nereye gidiyor; bunlar beni ilgilendiriyor. İstanbul’u iyi ki terk etmişim, şimdi daha kötü. Ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir ömür var" ifadelerini kullandı.