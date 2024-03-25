Yusuf Güney açıklamalarıyla gündem olmuştu! Yapılan haberlerle böyle dalga geçti

25 Mart 2024 22:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 22:44

Şarkıcı Güney, katıldığı bir programda; "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Şarkıcı açıklamaları sonrası çıkan haberlerle ilgili konuştu.

YUSUF GÜNEY ÇIKAN HABERLERLE İLGİLİ DALGA GEÇTİ

Sosyal medya hesabından video paylaşan şarkıcı Yusuf Güney, "Bugünkü habere hala gülüyorum ya. Gerçekten bunu ciddiye alıp da haber yapmak ve bunun tt olması çok acayip bir durum değil mi?" sözleriyle yapılan haberlerle ilgili dalga geçti.