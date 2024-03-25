25 Mart 2024 22:42 - Güncelleme : 25 Mart 2024 22:44
Yusuf Güney açıklamalarıyla gündem olmuştu! Yapılan haberlerle böyle dalga geçti
Uzay ve astral seyahatlerle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Yusuf Güney, bu sefer ise Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu iddia ederek gündeme oturdu. Güney son paylaşımında da çıkan haberlerle ilgili dalga geçti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Şarkıcı Güney, katıldığı bir programda; "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Şarkıcı açıklamaları sonrası çıkan haberlerle ilgili konuştu.
YUSUF GÜNEY ÇIKAN HABERLERLE İLGİLİ DALGA GEÇTİ
Sosyal medya hesabından video paylaşan şarkıcı Yusuf Güney, "Bugünkü habere hala gülüyorum ya. Gerçekten bunu ciddiye alıp da haber yapmak ve bunun tt olması çok acayip bir durum değil mi?" sözleriyle yapılan haberlerle ilgili dalga geçti.
Kaynak: TGRT Haber