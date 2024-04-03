Zafer Algöz 24 gün arayla aldığı ölüm haberleriyle yıkıldı

03 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:33

Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz 9 Mart'ta günü 83 yaşında hayatını kaybetti. Algöz'ün annesinin ölüm haberinden 24 gün sonra babası Cevdet Algöz de vefat etti.

ÖLÜM HABERİNİ CAN YILMAZ DUYURDU

Ölüm haberini Cem Yılmaz ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Zafer Algöz'ün 24 gün önce vefat eden annesinin ardından bu gece de babası (Cevdet amcamız) vefat etti. Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu hissedebiliyorum. Zafer abimize ve ailenize başsağlığı diliyor, bu zor günlerin üstesinden gelebilmeniz için güç ve sabır temenni ediyorum. Mekanları Cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

"CENNETTE BULUŞTULAR"

Zafer Algöz ise "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştu. Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.