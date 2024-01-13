Zafer Algöz’den Seren Serengil’e cevap: Ettiği lafa bak!

13 Ocak 2024 09:56 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:56

Öztürk Serengil, kariyeri boyunca 300’e yakın filmde rol aldı. Kendisi ile özdeşlemiş pek çok da sözü ve repliği bulunmaktadır. Zafer Algöz’ün Seren Serengil'in babası ünlü komedyen Öztürk Serengil ile özdeşleşmiş sözlerini kullanması ile ikilinin arasını açtı. Hatta Seren Serengil’in “Böyle giderse avukatıma talimat verip telif davası açmayı düşünüyorum” diye konuştuğu iddia edildi. Serengil’in bu sözleri üzerine Zafer Algöz cephesinden de cevap gecikmedi.

"ONUN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEM"

1999 yılında hayatını kaybeden Türk mizahının en önemli isimlerinden oyuncu Öztürk Serengil’in çalkantılı ve şaşalı hayatını bir süredir Zafer Algöz çıktığı şovlar ve katıldığı YouTube yayınlarında konuşuluyordu. Algöz’ün katıldığı YouTube kanallarında pek çok kez Öztürk Serengil’in hayatından kesitler sunması, hayatını anlatması ve son olarak 2017 yılında Serengil'in ünlü sözünden esinlenerek ‘Haşırt Dı Blekbord’ kitabını çıkarması, Seren Serengil’i son dönemde bir hayli sinirlendirdi.

Ünlü sunucu yakın çevresinde bu durumdan rahatsız olduğunu “Babamın anılarını ve yaşadıklarını anlatıp, onun esprilerini sürekli anlatıyorlar ve bunun üzerinden para kazanıyorlar. Zafer Algöz, babamın sözünü bile çıkardığı kitaba adına vermiş. Sosyal medya hesaplarından bunları anlatıp bir şekilde para kazanıyorlar. Onun hakkını kimseye yedirmem. Böyle giderse avukatıma talimat verip telif davası açmayı düşünüyorum” dediği iddia edildi.

Seren Serengil’in sözlerine Zafer Algöz’den cevap geldi. Önceki gün Levent’te yürürken görüntülenen Algöz’e Serengil’in söyledikleri hatırlatılması üzerine şunları söyledi; “Boş işlerle uğraşmıyorum. Deli saçması. Bana teşekkür etmesi lazım. ‘Babamın hatırasını yaşatıyorsun’ demesi lazım. Öztürk abinin iki tane de oğlu var İsveç’te. Onlar bana mesaj yazıyorlar ‘Zafer abi babamızı ne kadar güzel insanlara hatırlattınız’ diye teşekkür ediyorlar. Onun ettiği lafa bak. Saçmalık. Yazmış olduğum kitaplarda Sadri Alışık’tan bahsediyorum. Kemal Sunal’dan bahsediyorum. Onun çocukları neden kalkıp öyle bir şey demiyorlar. İş güç yok, para lazım” dedi.