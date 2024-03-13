13 Mart 2024 00:47 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:47
Zehra Güneş'in yeni imajına ilk beğeni Melissa Vargas'tan geldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın oyuncusu Zehra Güneş, her paylaşımıyla olay olmayı başarıyor. Sosyal medya hesabından yeni imajının paylaşan oyuncuya başta yakın arkadaşı Melissa Vargas olmak üzere binlerce beğeni ve yorum geldi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş, yeni saç rengini takipçileriyle paylaştı. Sporcuya çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
ZEHRA GÜNEŞ'İN YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş, her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Saçlarını koyu renge boyayan ünlü voleybolcu, beğeni yağmuruna tutuldu. Güneş'e bir yorum da yakın arkadaşı voleybolcu Melissa Vargas'tan geldi.
Kaynak: TGRT Haber.com