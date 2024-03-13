Zehra Güneş'in yeni imajına ilk beğeni Melissa Vargas'tan geldi

13 Mart 2024 00:47 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:47

Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş, yeni saç rengini takipçileriyle paylaştı. Sporcuya çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

ZEHRA GÜNEŞ'İN YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş, her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Saçlarını koyu renge boyayan ünlü voleybolcu, beğeni yağmuruna tutuldu. Güneş'e bir yorum da yakın arkadaşı voleybolcu Melissa Vargas'tan geldi.