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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 15:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:38

Zeynep Bastık'a yerel seçim tepkisi! Oy sırasına asistanını koydu

Şarkıcı Zeynep Bastık öğle saatlerinde yerel seçim için sandık başına gitti. Oy sırasını gören Bastık, yerine asistanını koyarak sırası gelene kadar ortadan kayboldu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

Şarkıcı Zeynep Bastık, oy kullanmak için gittiği okulda yoğun kalabalığı görünce yerine asistanı koyunca tepki topladı. Sıra beklemek istemeyen Bastık, oy kullandıktan sonra sağlık problemi yaşadığını belirtti. 

ZEYNEP BASTIK OY SIRASINDA TEPKİ TOPLADI 

Yerel seçim kapsamında oyunu kullanmak Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, oy sırasını görünce yerine asistanına koyarak okuldan ayrıldı. Şarkıcının asistanı uzun kuyrukta beklerken Bastık sıranın kendisine gelmesiyle okula tekrar giriş yaptı. Zeynep Bastık, "Oyumu kullandım gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda, geldim ve oyumu kullandım" diyerek oradan ayrıldı. Şarkıcının bu harekete tepki topladı. 

Zeynep Bastık'a yerel seçim tepkisi! Oy sırasına asistanını koydu - 1. Resim

Zeynep Bastık'a yerel seçim tepkisi! Oy sırasına asistanını koydu - 2. Resim

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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