31 Mart 2024 15:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:38
Zeynep Bastık'a yerel seçim tepkisi! Oy sırasına asistanını koydu
Şarkıcı Zeynep Bastık öğle saatlerinde yerel seçim için sandık başına gitti. Oy sırasını gören Bastık, yerine asistanını koyarak sırası gelene kadar ortadan kayboldu.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Şarkıcı Zeynep Bastık, oy kullanmak için gittiği okulda yoğun kalabalığı görünce yerine asistanı koyunca tepki topladı. Sıra beklemek istemeyen Bastık, oy kullandıktan sonra sağlık problemi yaşadığını belirtti.
ZEYNEP BASTIK OY SIRASINDA TEPKİ TOPLADI
Yerel seçim kapsamında oyunu kullanmak Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, oy sırasını görünce yerine asistanına koyarak okuldan ayrıldı. Şarkıcının asistanı uzun kuyrukta beklerken Bastık sıranın kendisine gelmesiyle okula tekrar giriş yaptı. Zeynep Bastık, "Oyumu kullandım gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda, geldim ve oyumu kullandım" diyerek oradan ayrıldı. Şarkıcının bu harekete tepki topladı.
Kaynak: TGRT Haber