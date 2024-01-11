2. Abdülhamid zamanında hazırlanan köşk tüm görkemiyle ayakta!

11 Ocak 2024 09:31 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:32

Yıllardır ihtişamını koruyan Kaiser 2. Wilhelm Köşkü tüm görkemi ile boğazda salınıyor. Altın varak ve renkli kalem süsleriyle bezeli duvarları ve tavanları yer aldığı köşk misafirleri etkisi altına alıyor.

Körfez ilçesine bağlı Hereke bölgesinde 1843 yılında kurulan Hereke Fabrikası, yeni yapılan sarayların döşemelik ve perdelik ihtiyacını karşılamak için Hereke Fabrika-i Hümayunu ismiyle 1845 yılında üretime açıldı. Hereke Fabrikası, kuruluşundan yaklaşık yarım asır sonra, yüz adet yeni tezgahla halı üretimi yapmaya başladı. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in himayesinde üretimini sürdüren fabrika, uluslararası ödüllere de layık görüldü. Adı Avrupa'ya kadar yayılan Hereke Fabrika-ı Hümayunu görmek isteyen yabancı misafirler için ise bir köşk inşa edildi.

ÜÇ HAFTADA HAZIRLANDI!

Köşk, 1894 yılında Yıldız Sarayı marangoz atölyelerinde üç hafta gibi bir süre içinde hazırlanan ve bir günde bugünkü yerine konuldu. Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm ve eşi Augusta Victoria'yı ağırlayan köşk ismini, Kaiser 2. Wilhelm'dan aldı. İhtişamlı köşk, tekne yapımı tekniği ile metal çivi kullanılmadan ahşap konstrüksiyonla oluşturuldu.

Köşkün deniz ve kara tarafına ise birçok kapı konuldu. Dışta ve ortada hafif eğimli bir çatı ile iki yandaki kubbeleriyle simetrik bir kuruluşa sahip olan köşk, içte de giriş mekanı, salon ve oda olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Ara geçişlerin çift kanatlı kapılar ile sağlandığı köşkte, Hereke dokuması halılar ile ipekli döşemelik ve perdelikler kullanıldı.

Altın varak ve renkli kalem süsleriyle bezeli duvarların ve tavanların yer aldığı Kaiser 2. Wilhelm Köşkü, misafirleri etkisi altına alıyor. Köşkün dekorasyonunda Avrupa ülkelerinden gelen çok değerli eşyalar da yer alıyor.