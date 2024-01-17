45 kilo veren Kızılcık Şerbeti Ertuğrul'un büyük sırrını eşi açıkladı!

17 Ocak 2024 11:18 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:18

Lohusa filminin galasına geçtiğimiz akşam ünlü oyuncu Kayra Şenocak oldu. Oyuncu eşiyle galaya katıldı. Yayınlandığı günden bu zamana kadar büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisine 2. sezonunda Ertuğrul karakteri Kayra Şenocak dahil olmuştu. Verdiği kilolar ile gündeme gelen Şenocak, 131 kilodan 86 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

1,5 yılda 45 kilo veren oyuncu Kayra Şenocak'ın sırrı araştırılıyordu. Şenocak verdiği kilolara dair, "O benim eşimin sayesinde oldu aslında" cevabını verdi. Sonra oyuncunun nasıl kilo verdiği eşine sorulunca da "Yani aslında formülü diyet ve spor herkes ameliyat olduğunu düşünüyor. Ama öyle bir şey yok" dedi. Kayra Şenocak daha önce yaptığı açıklamada; "Bu işi yapmak istiyorsam o şekilde görünmemem gerekiyordu. Ameliyata harcanacak o parayı spor salonuna ve diyete harcadıklarında daha uzun vadeli gidiyor… Ameliyat olup yeniden kilo alanları duyuyoruz. O süreçte eşim kabak yemeği yaptı. Sebze ağırlıklı beslendim. Bu süreçte ben değil eşim yıprandı” demişti.