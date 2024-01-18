Aile dizisinin sevilen oyuncusu Gaddar’a transfer oldu!

18 Ocak 2024 09:07 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:07

Show TV’nin sevilen dizisi Aile’nin finaline kısa bir süre kala oyuncularının yeni adresleri belli olmaya başladı.

Aile dizisi başarılı kadrosu, güçlü senaryosuyla yayınlandığı Salı akşamlarına damga vurdu. Sevilen dizi 30. bölümde ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Aile dizisinin öne çıkan oyuncularından biri olan Alper Çankaya’nın yeni adresi belli oldu. Aile dizisinde Bedir karakterine oynayan Çankaya Gaddar dizisine transfer oldu.

Fikret Reyhan’ın yönettiği Cam Perde filmiyle 42. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Alper Çankaya Gaddar dizisinde mahalledeki mekanlara ele geçirmeye çalışan karanlık bir adam olan Enver karakterini oynayacak.