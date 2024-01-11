Avatar’ın yıldızı Sam Worthington’dan 4. filmle ilgili beklenen tüyo!

11 Ocak 2024 10:02 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:03

Avatar serisinin yıldızı Sam Worthington, 4. filmle ilgili tüyo verdi. Oyuncu, James Cameron imzalı filmin prodüksiyonuna ne zaman başlanacağını duyurdu.

Avatar, epik bilimkurgu türünde olan yapım. 2009 çıkışlı olan Avatar'ın planlanan 4 devam filminden biri. İkinci film Avatar: Suyun Yolu 2022'de sinemaseverlerin karşısına çıktı. Bir sonraki devam filminin çekimleri bitirildi. 4 ve 5. bölümlerin yakında prodüksiyona girmesi bekleniyor.

Sam Worthington, People'a konuşarak Avatar 4'ün çekimlerinin şubatta başlayacağını söyledi. Avustralyalı aktör, bunun hayal edilenden daha büyük bir film olacağını açıkladı. Seride Jake Sully'yi canlandıran oyuncu "Bir ay içinde tekrar çalışmaya başlayacağız" diyerek şunları söyledi; Bu çok büyük bir iş. Hayal edebileceğinizden daha büyük. Avatar 4'ün 21 Aralık 2029'a kadar vizyona girmesi planlanmıyor. Ancak, filmin ilk perdesi çoktan çekildi ve yönetmen Cameron, evren içi zaman atlamasından dolayı geri kalanını çekmek için bekliyor.” Çekimleri Aralık 2020'de tamamlanan Avatar 3'ün vizyon tarihi 19 Aralık 2025. Avatar 4'ün Aralık 2029 yılında Avatar 5'inse Aralık 2031'de vizyona girmesi planlanıyor.