Bahar 6. bölüm Salı 20:00'da yayınlanacak

18 Mart 2024 20:44 - Güncelleme : 18 Mart 2024 20:50

Bahar dizisinin heyecanla beklenen 6. bölümü izleyiciyle buluşacak. Cihan Bey'in görüntülerinin basına sızması ve Bahar'ın istifası gibi olaylarla dolu son bölümün ardından, yeni gelişmelerle dolu bir bölüm daha geliyor. Peki, Bahar 6. bölüm ne zaman, neler olacak? Bahar 6. bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Bahar'ın yeni bölümü ve fragmanı hakkında detaylar...

BAHAR 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar dizisinin 5. bölümünde Bahar'ın Cihan Bey'e müdahalesi sırasında yaşadığı talihsiz olaylar, Timur ile olan ilişkisini daha da gerilimli hale getirdi. İzleyiciler, bu dramatik olayların ardından Bahar'ın nasıl bir karar alacağını merakla bekliyor.

BAHAR 6. BÖLÜM FRAGMANI

Bahar fragmanı izle araştırması yapan izleyiciler, yeni bölüme odaklandı. 12 Mart 2024 Salı akşamı ekrana gelen Bahar 5. bölüm ardından izleyiciler gözlerini yeni bölüme çevirdi. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte merak daha da arttı.

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV’nin sevilen yapımı Bahar, yeni bölümüyle 19 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek. İzleyiciler, Bahar'ın istifasının ardından yaşanacakları ve Bahar'ın yeni hayatına nasıl adapte olacağını merakla bekliyor.