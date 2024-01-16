Bilinen kraliyet düğünlerini unutun! Tüm dünya 9 gece 10 gün süren bu düğünü konuşuyor

16 Ocak 2024 10:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:40

Dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak kabul edilen Brunei Prensi Abdul Mateen ile Yang Mulia Anisha Rosnah'ın 10 gün süren evlilik törenleri gösterişli bir yemekle sona erdi. Çiçeği burnunda çiftin günlerce süren evlilik törenleri dünyanın gündeminde yer aldı.

Yılın ilk ve en gösterişli kraliyet düğünü olarak tabir edilen düğün sona erdi. 32 yaşındaki Abdul Mateen ile 29 yaşındaki Anisha Rosnah'ın 9 gece 10 gün devam eden evlilik törenine pazar günü verilen düğün yemeği ile son nokta konuldu. Yeni evli çift, 10'uncu gün başkent Bandar Seri Begawan sokaklarında gösterişli arabaları içinde bir geçit töreni yaptı.

Abdul Mateen ile Anisha'yı gelinlik ve damatlık içerisinde görmek isteyen halk da onların geçiş güzergahında caddeleri tıklımdı. 10 gün süren gösterişli törenler süresince, bazıları ülkenin geleneksel motifler olan kıyafetler giyen çift bu kez her kraliyet düğününde örnekleri görüldüğü gibi giyinmeyi tercih etti. Damat Adbul Mateen askeri üniforma içindeydi. Çiçeği burnunda eşi Anisha Rosnah ise sade ama şık bir gelinlik giydi. Bu arada Anisha Rosnah'ın gündüz yapılan törende bir gelinlik, akşamki yemekte de başka bir gelinlik giydi. Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, halkı selamladıktan sonra Istana Nurul Iman Sarayı'na geri dönüp dünyanın farklı yerlerinden gelen konukların katıldığı düğün yemeğine katıldı. Düğün boyunca geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan geleneklere harfi harfine uyuldu. Genç çiftin nişanı geçtiğimiz yılın ekim ayında açıklanmıştı. Yılın düğünü geçtiğimiz hafta pazartesi günü başladı. Dün akşamki düğün yemeği ile sona erdi. Sonrasında da şaşalı anlar geride kaldı.