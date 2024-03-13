Düğüm dizisi 6. bölüm 15 Mart Cuma günü yayınlanacak

13 Mart 2024 02:15 - Güncelleme : 13 Mart 2024 02:18

İzleyiciler, heyecanla beklenen Düğüm dizisinin 6. bölümünü merak ediyor. Peki, Düğüm dizisi ne zaman yayınlanacak, 6. bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde!

DÜĞÜM DİZİSİ 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Düğüm dizisinin 6. bölümü, 15 Mart Cuma günü ekranlara gelecek. İzleyiciler, başrollerini üstlendiği karakterlerin hikayesini heyecanla takip ediyor.

DÜĞÜM DİZİSİ KONUSU NE?

"Düğüm" dizisi, başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan’ın hikayesini anlatıyor. Neslihan, dürüstlüğüyle tanınan ve sevilen bir habercidir. Ancak oğlu Can’ın arkadaşı Leyla’yı öldürmekle suçlanması hayatını altüst eder. Neslihan, oğlunu korumak ve gerçekleri ortaya çıkarmak arasında zorlu bir mücadele verir.

Bu mücadelede adaleti ve dürüstlüğü elden bırakmayacak olan Neslihan, kariyerinin zirvesindeyken karşılaştığı bu olayla büyük bir çıkmazın içine düşer. Ancak oğlunun hayatını kurtarmak için her şeyi göze alır ve gerçeklerin peşine düşer.