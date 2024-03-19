Düğüm dizisi 7. bölüm 22 Mart Cuma günü yayınlanacak

19 Mart 2024 01:53 - Güncelleme : 19 Mart 2024 01:56

Düğüm dizisi izleyicileri, beklenen Düğüm dizisinin 7. bölümünü merak ediyor. Peki, Düğüm dizisi ne zaman yayınlanacak, 7. bölüm ne zaman? Düğüm dizisi nereden izlenir, hangi kanalda? Detaylar haberimizde!

DÜĞÜM DİZİSİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Düğüm dizisinin 7. bölümü, 22 Mart Cuma günü ekranlara gelecek. İzleyiciler, başrollerini üstlendiği karakterlerin hikayesini heyecanla takip ediyor.

DÜĞÜM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Düğüm" dizisi, başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan’ın hikayesini anlatıyor. Neslihan, dürüstlüğüyle tanınan ve sevilen bir habercidir. Ancak oğlu Can’ın arkadaşı Leyla’yı öldürmekle suçlanması hayatını altüst eder. Neslihan, oğlunu korumak ve gerçekleri ortaya çıkarmak arasında zorlu bir mücadele verir.

DÜĞÜM DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Düğüm dizisi 7. bölümü 22 Mart'ta Amazon Prime Video'da yayınlanacak.