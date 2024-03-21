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21 Mart 2024 21:01 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:03

Gaddar dizisi 10. bölüm 22 Mart Cuma 20:00'da yayınlanacak

Gaddar 10. bölüm ne zaman, saat kaçta? Heyecanla beklenen Gaddar dizisinin 10. bölümü, 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da Now TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Gaddar dizisi 10. bölüm 22 Mart Cuma 20:00&#039;da yayınlanacak

Heyecanla beklenen Gaddar dizisinin 10. bölümü, 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da Now TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki, yeni bölümde neler olacak?

GADDAR 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Gaddar dizisinin 10. bölümü, 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da Now TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Gaddar dizisinin 10. bölümünde Leylâ, Dağhan'ın adamlarının gözleri önünde işlediği cinayetle şoke olur ve ona karşı güvenini sorgular. Ancak Dağhan'ın izinden kaçmayı başarır ve babasının güvendiği bir dostun yardımına başvurur. Ancak bu karar Leylâ'yı beklenmedik tehlikelerin içine sürükler. Dağhan Müdür ise Leylâ'yı bulabilmek için her yolu denemeye kararlıdır. 

Gaddar dizisi 10. bölüm 22 Mart Cuma 20:00'da yayınlanacak - 1. Resim

GADDAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gaddar dizisinin 10. bölümü, seyircileri merakla bekleyen birçok olaya ev sahipliği yapacak. Leylâ'nın yaşadığı zorlu mücadele, Dağhan'ın kararlılığı ve daha fazlası, dizinin bu haftaki bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Gaddar, seyircilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Kaynak: TGRT Haber
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