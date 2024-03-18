Gibi dizisi 5. sezon 3. bölüm 22 Mart Perşembe günü yayınlanması bekleniyor

18 Mart 2024 22:51 - Güncelleme : 18 Mart 2024 22:54

Gibi dizisinin merakla beklenen 5. sezonu devam ediyor. Exxen platformunda ekrana gelen dizi, izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor. Peki, 5. sezon kaç bölüm olacak ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

GİBİ DİZİSİ 5. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Sevilen dizide şimdiye kadar 4 sezonda toplam 42 bölüm yayınlandı. 5. sezonun da toplam 10 bölüm olarak ekrana gelmesi bekleniyor. İzleyiciler, yeni sezonun diğer bölümlerinde nelerin olacağını merakla bekliyor.

GİBİ KONUSU NE?

İlkkan, Yılmaz ve Ersoy aynı evde yaşayan ve hayatları birbirleri ile bağlı olan 3 arkadaştır. Bu 3 arkadaşın günlük hayatta başlarına gelen ilginç ve absürt olaylar dizinin ana konusudur. Dizide her bölümün ayrı bir konusu vardır. İzleyiciler, yeni bölümde karakterlerin başlarına gelecek komik olayları merakla bekliyor.

GİBİ 5. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Gibi dizisinin 5. sezonunun 3. bölümü, 22 Mart Perşembe günü saat 20:00'da Exxen platformunda izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümün heyecanı şimdiden yükselmeye başladı.